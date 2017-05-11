Полузащитник «Урала» Глушков рассказал, за что он обижен на «Локомотив»

Полузащитник «Урала» Никита Глушков, перешедший в уральскую команду в зимнее трансферное окно, признался, что у него была возможность попасть в школу ЦСКА, при этом поведав, по какой причине у него это не получилось.
«Однажды в Кирове мы смотрели футбол с папой и узнали, что в ЦСКА проходит набор. Я поехал туда. На просмотр приехало 52 ребёнка. Я сначала попал в топ-20, потом в топ-10. В итоге нас осталось трое. Но в ЦСКА в тот момент не было интерната, и я поехал домой. Через год вернулся в ЦСКА. Они тогда выиграли Кубок УЕФА, и мне сказали, что требования повысились. Но я опять показал себя, меня оставили. Но вскоре мне сказали, что нужно столько-то денег, чтобы остаться в школе ЦСКА. Мы отказались. Во-первых, я бы не дал таких денег, даже если бы они были. Во-вторых, такой суммы не было.
На самом деле я ни на кого сильно не сержусь. Только на «Локомотив» немного (улыбается). Потому что была такая история: однажды маленький приехал с мамой к ним на тренировку. А я был низенький и очень худой тогда. Тренер посмотрел на меня и сказал: «Вам даже нет смысла переодеваться». Это был самый обидный момент", — цитирует 22-летнего хавбека пресс-служба «Урала».