Бутрагеньо: «Реал» был лучше «Атлетико»

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал выход команды в финал Лиги чемпионов. В полуфинальных баталиях турнира «Реал» в первом матче на своём поле победил «Атлетико» (3:0), потерпев поражение в ответной игре (1:2).
«Впервые в истории Лиги чемпионов клуб дважды подряд выходит в финал. Хочу поблагодарить команду и наших болельщиков. Я сам чувствую себя счастливым человеком. Мы знали, что «Атлетико» будет сложным соперником. Они играли с сердцем и смогли забить два гола. Но наша команда достаточно опытна для того, чтобы контролировать такие ситуации. «Реал» был лучше «Атлетико», — цитирует Бутрагеньо Bernabeu Digital.
В финале Лиги чемпионов «сливочные» встретятся с туринским «Ювентусом». Игра состоится 3 июня в Кардиффе.