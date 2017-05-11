Юрист: федерации будут ждать судебного прецедента по легионерам стран ЕАЭС

Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал решение коллегии Евразийской экономической комиссии уведомить государства—члены ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия) о необходимости исполнения договора о ЕАЭС в части устранения количественных ограничений, установленных для спортсменов-легионеров из стран союза. В связи с этим положением спортсмены из стран Евразийского экономического союза не должны считаться легионерами в других государствах ЕАЭС, и, соответственно, на них не должны распространяться количественные ограничения.
«Подобная трактовка положений этого договора вполне возможна, но для этого нужно решение национальных спортивных федераций по соответствующим видам спорта. Думаю, они будут ждать судебного прецедента, когда суд рассмотрит вопрос о применимости положений договора о ЕАЭС к конкретному спортсмену, считающего свои права нарушенными по аналогии с делом Босмана. Пока не будет какого-либо судебного решения, вряд ли национальные спортивные федерации изменят существующую практику лишь на основе рекомендации коллегии ЕАЭС», — сказал Пацев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.