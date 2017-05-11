Федун: «Спартак» будет заниматься изменениями под Лигу чемпионов

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своих эмоциях после победы красно-белых в чемпионате России, а также поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов.
«Что чувствует человек, ставший чемпионом спустя столько лет? Вы когда-нибудь в горы ходили? Когда лезешь, ползёшь, скребёшься, срываешь ногти и наконец оказываешься на вершине, то кажется, что всё. Смотришь: а там гора ещё выше. Это Лига чемпионов впереди.
Ожидания от ЛЧ? Как правильно сказал Каррера: сыграть в ту силу, в которую мы можем. Конечно, будем заниматься изменениями под этот турнир", — сказал Федун корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Федун: я не успокоился. Впереди Лига чемпионов
Председатель совета директоров «Спартака» — о том, как дождаться золота и цели на Лигу чемпионов.
Видео интервью с Федуном можно посмотреть на «Чемпионате».