Месси был сильно недоволен, узнав о списке главных претендентов на «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси был сильно недоволен из-за того, что его имени не оказалось в списке основных претендентов на «Золотой мяч», утверждает Don Balon.
По версии журнала France Football, который вручает награду, фаворитом является форвард «Реала» Криштиану Роналду, а его основные конкуренты — Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако») и Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).
Месси считает, что у него были бы все шансы получить «Золотой мяч» по итогам 2017 года, если бы не тактические ошибки Луиса Энрике и слабая игра таких футболистов, как Жереми Матьё, Андре Гомеш, Лука Динь, Алейкс Видаль и Пако Алькасер.
France Football назвал главных конкурентов Роналду в борьбе за «Золотой мяч»