Конте: Канте всегда улыбается, не важно, вымотан он работой или нет

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением о качествах полузащитника Н'Голо Канте. Француз победил в номинации лучшему игроку сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге по версии профсоюза профессиональных футболистов Великобритании.
«Я могу сказать о Н’Голо только хорошее. Он очень хороший парень. Он всегда улыбается, не важно, вымотан он работой или нет. Он всегда улыбается. Это замечательно. Н’Голо проводит в составе «Челси» отличный сезон. Я очень им доволен. Очень хорошо, что он получил эту награду, потому что в чемпионате очень много отличных футболистов. Самое главное, что у него есть, – это желание и стремление прогрессировать изо дня в день. Я думаю, Н’Голо может очень прибавить и стать ещё сильнее», — цитирует Конте пресс-служба «Челси».