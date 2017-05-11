Берлускони: нефтяные деньги сильно изменили футбол

Бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони рассказал, почему принял решение продать клуб китайским инвесторам.
«Лучшая молодёжь Италии видит своё будущее за границей. Многие бизнесмены закрывают свой бизнес или продают его иностранцам, потому что среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия покупателей. То же самое случилось со мной и «Миланом».
Нефтяные деньги сильно изменили футбол. Нет семьи, финансового здоровья – нужна большая экономическая мощь, чтобы удержать клуб на самом высоком уровне», — цитирует Берлускони Football Italia.