Чалов: «Арсенал» вынужден цепляться за каждое очко, ЦСКА будет тяжело

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 28-го тура РФПЛ с «Арсеналом». Встреча пройдёт сегодня, 12 мая, в Москве.
«Игра будет тяжёлой. Могу представить, как немосковские команды хотят проявить себя в матчах с лидерами, тем более на таком красавце-стадионе. Наверное, для них это в сто раз приятнее, чем обыграть кого-то из своих конкурентов. Впрочем, «Арсеналу» теперь всё равно, где играть. Они вынуждены цепляться за каждое очко», — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Арсенал». Начало – 19:30 мск.