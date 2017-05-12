Новые материалы о взрывах могут стать уликой против гражданина России

В деле о взрывах около автобуса дортмундской «Боруссии» от 11 апреля появились новые материалы, сообщает Die Welt.
Согласно информации источника, федеральное управление уголовной полиции Германии обнаружило документы, которые могут стать уликой против гражданина России Сергея В., ранее задержанного по подозрению во взрывах. Речь идёт о рукописных записях 28-летнего Сергея В., которые полиция обнаружила у него дома. Некоторые из этих записей с зарисовками на тему дистанционного управления взрывчатых веществ сделаны на русском языке. В полиции не исключают, что речь там идёт именно о составлении плана взрывов. Сам Сергей В. до сих пор не признался в совершении преступления.
Взрывы около автобуса «Боруссии» прогремели в Дортмунде 11 апреля, перед первым матчем немецкой команды с «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3). В результате пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который получил ранения и был прооперирован. Сама игра была перенесена на следующий день.