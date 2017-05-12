Ломбертс назвал свой самый счастливый день в «Зените»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, какой день в стане петербургской команды был для него самым счастливым. Бельгиец выступает за сине-бело-голубых с 2007 года.
«Самый счастливый день — когда мы выиграли первый чемпионат. В Раменском было очень нервозно (в 2007 году матч с „Сатурном“. — Прим. „Чемпионата“). И когда мы выиграли, я был так рад! Также был рад, когда мы выиграли Кубок УЕФА, но в Раменском была первая такая победа для меня, для „Зенита“, — сказал Ломбертс в эфире клубного телевидения.