Начо: рекомендую Морате остаться в «Реале»

Защитник мадридского «Реала» Начо не советует нападающему команды Альваро Морате думать о смене клубной прописки. У Мораты нет большой игровой практики в «Королевском клубе», и по ходу текущего сезона испанские СМИ неоднократно сообщали, что игрок может покинуть «Реал».
«Я рекомендую Морате остаться в «Реале». Он мой большой друг и отличный футболист. Летние трансферные окна получаются немного сумасшедшими. Но я могу уверить всех, что Мората такой же «мадридист», как и я. Возможно, даже в большей степени», — приводит слова Начо AS.
В Испании многие считают, что главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан поступает несправедливо с Моратой: в Примере защитник сыграл в 24 матчах, выйдя на поле в основном составе в 13 из них. Он забил 15 голов и стал автором 4 результативных передач. Ещё 3 гола Мората забил в Лиге чемпионов, а в розыгрыше Кубка страны отметился 2 мячами.