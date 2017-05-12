Бэйл: Зидан — умный, спокойный и, вероятно, гениальный человек!

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, чем отличается его четвёртый сезон в мадридской команде от остальных, а также попытался дать краткую характеристику нынешнему наставнику клуба Зинедину Зидану.
«В этом сезоне было немного сложнее. Я получил серьёзную травму лодыжки и совсем недавно вернулся, так что мне было сложновато. Я отлично начал сезон, но потом не играл три месяца.
Как и многие игроки, я бы сказал, что всё это ради наград и трофеев. Когда твоя карьера подходит к концу, ты оглядываешься назад и оцениваешь свои достижения. Лично меня это всегда заставляет двигаться вперёд, чтобы выиграть как можно больше и становиться настолько лучше, насколько возможно!
Описать Зинедина Зидана в трёх словах? Он умный, спокойный и, вероятно, гениальный человек!" — сказал валлиец.
Видео с Гаретом Бэйлом вы можете посмотреть на «Чемпионате».