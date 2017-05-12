Вивес: «Барселона» вот-вот договорится с Месси о продлении контракта

Пресс-секретарь «Барселоны» Хосеп Вивес рассказал, как проходят переговоры клуба с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта. Текущее соглашение звёздного футболиста истекает летом 2018 года.
«Клуб вот-вот договорится с Месси. Надеемся скоро объявить о продлении контракта. Что касается нового тренера, то мы не спешим объявлять его имя. Сейчас решающая часть сезона, и нужно сосредоточиться на команде», — приводит слова Вивеса Sport.es.
Игрок сборной Аргентины в нынешнем сезоне принял участие в 32 матчах Примеры, стал автором 35 голов и 10 результативных передач.