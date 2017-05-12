Гончаренко: ЦСКА получал удовольствие от игры, мы делали правильные вещи

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 28-м туре РФПЛ, а также рассказал о состоянии форварда Фёдора Чалова, который в середине второго тайма покинул поле в сопровождении медиков.
«Тот случай, когда, особенно во втором тайме, мы получали удовольствие от игры. Мы много правильных вещей делали. Думаю то, что мы делали, понравилось болельщикам. Ну и важно, что набрали три очка. Учитывая то, что два тура осталось, они для нас важны.
Чалов? Ничего серьёзного у него нет. Большой объём работы проделал. Он ещё молодой, и 90 минут в таком режиме ещё не готов играть", — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш футбол».