Гончаренко: если ЦСКА выигрывает, нам не стоит обращать внимание на «Зенит»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции после домашней победы со счётом 3:0 над тульским «Арсеналом» в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги заявил, что «армейцы» не должны обращать внимание на то, как выступает «Зенит».
Идущий на втором месте в таблице РФПЛ ЦСКА опережает «Зенит» на четыре очка. Петербургскую команду завтра ожидает гостевой матч с «Крыльями Советов».
«Если мы выигрываем, нам обращать внимание на «Зенит» не стоит. Мы впереди, у нас больше очков. Нам нужно смотреть, как сыграем с «Рубином», а не как сыграет «Зенит», — заявил белорусский специалист, слова которого передаёт корреспондент „Чемпионата“ Олег Лысенко.