Федерация футбола США может пожаловаться на президента «Лиона» в ФИФА

Федерация футбола США может подать жалобу на президента «Лиона» Жан-Мишеля Оляса, который оскорбил интересы клуба американской женской лиги «Портленд Торнс», сообщает Sports Illustrated.
По данным источника, Оляс на своей странице в «Твиттере» написал сообщение, в котором приглашал в женскую команду «Лиона» полузащитника «Портленда» Элли Лонг. Американский клуб посчитал это попыткой договориться с их игроком без ведома «Портленда», что противоречит регламенту ФИФА.
В связи с этим клуб из США пожаловался на Оляса в ФИФА.
Ранее сообщалось, что Оляс отметил чемпионство женской команды танцем.