Манчини: итальянские тренеры — лучшие в мире

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини высоко отозвался об итальянской тренерской школе.
Наставник «Челси» Антонио Конте стал четвёртым итальянским тренером, который выиграл АПЛ. Ранее это делал Клаудио Раньери, Карло Анчелотти и Манчини.
«Думаю, что итальянские тренеры — лучшие в мире. Наши тренеры очень хорошо подготовлены тактически, лучше чем какие-либо другие, и так было всегда.
Это значит, что итальянские тренеры готовы работать в любой лиге. Странно видеть, что четыре итальянских тренера выиграли Премьер-лигу. Не думаю, что за последние 20 лет четыре английских тренера побеждали в этом чемпионате.
Мы заложили традицию и надеемся, что она продолжится. Важно, чтобы были итальянцы, побеждающие за рубежом", — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на SFR Sport.