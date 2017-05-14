Клопп: возможно, в центре поля влияние Коутиньо на игру будет заметнее

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о роли полузащитника Филиппе Коутиньо в игре красных. По словам немецкого специалиста, бразильский футболист способен играть ближе к центру поля.
«Сейчас Коутиньо играет своеобразную „десятку“ на фланге, но может выполнять роль „восьмёрки“. Возможно, тогда его влияние на игру будет заметнее, а мы сможем использовать на фланге других игроков. Мы станем сильнее, если добавим креатива в центр поля», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».