Роналду стал рекордсменом по количеству голов в ведущих европейских лигах

Форвард «Реала» Криштиану Роналду отличился в домашнем матче 37-го тура испанской Примеры с «Севильей». В середине первого тайма Хамес Родригес получил мяч в штрафной, убрал защитника и пробил по воротам, мяч от вратаря отскочил на Роналду, который с пяти метров поразил цель
Это 367-й гол Роналду в ведущих европейских чемпионатах. Португалец обогнал Джимми Гривза по количеству голов в топ-5 ведущих лиг Европы и занимает первое место по этому показателю. 357 мячей Гривз забил в Англии, ещё 9 — в Италии.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 37-го тура Примеры «Реал» — «Севилья».