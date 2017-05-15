Эль-Шаарави: матч с «Ювентусом» был почти идеальным

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:1) в матче 36-го тура итальянской Серии А.
«Это был почти идеальный матч. Мы сыграли недостаточно хорошо в первой половине, но затем смогли переломить ход игры. Было очень важно остаться на втором месте впереди «Наполи».
Мы доказали, что не сдаёмся. Знали, что это решающий матч. Теперь мы должны удержать эту позицию. Было ясно, что у нас не будет много голевых моментов, так что нужно было реализовывать те, которые появятся. Сегодня мы смогли сделать это», — приводит слова Эль-Шаарави Mediaset Premium.
«Ювентус» (85 очков) занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Рому» на 4 балла. Третью строчку занимает «Наполи», у которого в активе 80 очков.