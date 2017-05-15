Суарес: теперь всё зависит от того, что «Реал» покажет в среду и воскресенье

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал выездную победу над «Лас-Пальмасом» (4:1) в матче 37-го тура испанской Примеры, а также оценил шансы каталонцев в чемпионской гонке с «Реалом».
«Реал» и «Барселона», набрав по 87 очков, находятся на вершине турнирной таблицы испанской Примеры: каталонцы занимают первое место по дополнительным показателям, но у мадридцев есть матч в запасе. В среду, 17 мая, «сливочные» проведут перенесённый матч 21-го тура с «Сельтой». В воскресенье, 21 мая, в матчах заключительного, 38-го тура «Реал» на выезде сыграет с «Малагой», а «Барселона» на своём поле примет «Эйбар».
«Мы знали, что будет непросто победить перед их болельщиками. Но мы заслужили три очка. Мы провели хороший первый тайм и эффективно использовали свои моменты.
Теперь мы должны обыграть «Эйбар» в последнем туре. «Реалу» предстоит сделать то же самое в матчах с «Сельтой» и «Малагой». Всё зависит от того, что они покажут в среду и в воскресенье», — приводит слова Суареса официальный сайт «Барселоны».