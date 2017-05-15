Ханданович: это самый трудный момент за время моего пребывания в «Интере»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович после поражения от «Сассуоло» в 36-м туре Серии А (1:2) подчеркнул, что понимает гнев болельщиков. Отметим, что «Интер» впервые с 1982 года провёл 8 подряд матчей Серии А без побед.
«Я понимаю наших фанатов. „Интер“ не может обрести достойное место в турнирной таблице. Можно быть терпеливыми, но лишь до определённого момента. Это самый трудный момент за время моего пребывания в „Интере“.
Не знаю, что сказать болельщикам, потому что не хочу, чтобы это прозвучало как издёвка. Для футболистов эта ситуация не менее сложна. К сожалению, мы вынуждены повторять те же самые истории, что и 7-8 туров назад. Теперь нужно как минимум хорошо завершить сезон", — приводит слова Хандановича Football Italia.
Добавим, что Ханданович выступает за нерадзурри с лета 2012 года.
«Интер» (56 очков) находится на восьмом месте в турнирной таблице итальянского чемпионата.