И.о. наставника «СКА-Хабаровск»: нам по силам попасть в стыковые матчи

Исполняющий обязанности главного тренера «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский прокомментировал поражение от «Тосно» (1:3) в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги. Хабаровчане (58 очков) упустили возможность стать недосягаемыми для «Тамбова» (56) в турнирной таблице ФНЛ, досрочно застолбив за собой четвёртое место, дающее право играть стыковые матчи за попадание в РФПЛ.
«Счёт не по игре. Мы имели примерно равное с соперниками количество опасных моментов. К сожалению, никто не отменял футбольный закон „не забиваешь ты, забивают тебе“. В конце мы совершили решающие ошибки и пропустили два мяча.
В заключительном туре мы встречаемся с „Тамбовом“. Нам по силам в итоге занять третье или четвёртое место в таблице», — приводит слова Поддубского официальный сайт ФНЛ.