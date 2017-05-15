Четырёхлетний болельщик «Ростова» Даниил Горбунов благодаря проекту «А я мечтаю…» смог посетить матч своей любимой команды с «Рубином» (4:2) в 28-м туре РФПЛ. Его мама Дина написала на сайте проекта, благодаря чему её сын смог побывать на игре непосредственно на стадионе. “Ростов” выделил билеты для мальчика и его мамы бесплатно.
“Недавно моя знакомая рассказала о проекте “А я мечтаю…”, и я решила заполнить анкету, ни на что особо не надеясь. Но на прошлой неделе мне позвонили и сказали, что мы с Даней идём на матч! Бесплатно! Конечно, я не поверила. Я уже и забыла, что анкету заполняла, живём своей обычной жизнью. Когда я убедилась, что меня не разыгрывают, рассказала сыну. Как же он обрадовался! Пока ждали 14 мая, Даня только об этом и говорил! И дома, и перед сном, и на прогулках! Матч получился очень зрелищным, мы победили. Почти весь матч я смотрела на своего счастливого ребёнка. Я очень благодарна такой возможности его порадовать!" — сказала мать Даниила Горбунова.
Проект «А я мечтаю…» организован благотворительным фондом «Империя А» в 2012 году.
Четырёхлетний болельщик посетил матч «Ростова» благодаря проекту «А я мечтаю...»