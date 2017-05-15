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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Широков: «Краснодар» умудрился за три тура растерять неплохой отрыв

15 мая 2017, понедельник. 16:52. Футбол

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением по поводу борьбы за четвёртое место в РФПЛ, которое даёт право выступить в следующем сезоне в Лиге Европы.

«Ещё несколько туров назад мы предсказывали интересную борьбу за четвёртое место, но тогда у «Краснодара» всё же был неплохой отрыв. Однако краснодарцы умудрились его растерять за последние три тура, так что борьба ещё больше обострилась. Причём претендуют на последнее еврокубковое место не два клуба, а три. И у всех претендентов на эту путёвку впереди два сложных матча», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

«Краснодар» на 92-й минуте ушёл от поражения в матче с «Уралом»

Таблица РФПЛ по итогам 28 туров.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Роман Широков
Новости. Футбол
15 мая 2017, понедельник
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