Широков: «Краснодар» умудрился за три тура растерять неплохой отрыв

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением по поводу борьбы за четвёртое место в РФПЛ, которое даёт право выступить в следующем сезоне в Лиге Европы.
«Ещё несколько туров назад мы предсказывали интересную борьбу за четвёртое место, но тогда у «Краснодара» всё же был неплохой отрыв. Однако краснодарцы умудрились его растерять за последние три тура, так что борьба ещё больше обострилась. Причём претендуют на последнее еврокубковое место не два клуба, а три. И у всех претендентов на эту путёвку впереди два сложных матча», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
«Краснодар» на 92-й минуте ушёл от поражения в матче с «Уралом»