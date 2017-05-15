«Спартак», ЦСКА и «Зенит» получили лицензии на выступление в еврокубках

ЦСКА, «Ростов», «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» и «Рубин» получили лицензии РФС и УЕФА на спортивный сезон-2017/18, сообщает пресс-служба РФС.
Кроме того, лицензии РФС выданы следующим клубам:
1. «Терек» г. Грозный
2. «Урал» г. Екатеринбург
3. «Уфа» Республика Башкирия
4. «Анжи» г. Махачкала
5. «Арсенал» г. Тула
6. «Крылья Советов» г. Самара
7. «Оренбург» г. Оренбург
8. «Амкар» г. Пермь
9. «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск
10. «Енисей» г. Красноярск
11. «Динамо-Москва» г. Москва
12. «Шинник» г. Ярославль
13. «Балтика» г. Калининград
14. «Сокол» г. Саратов
15. «Зенит-2» г. Санкт-Петербург
16. «Спартак-2» г. Москва
17. «Сибирь» г. Новосибирск
18. «Волгарь» г. Астрахань
19. «Нефтехимик» г. Нижнекамск
20. «Химки» г. Химки Пермь
21. «Тамбов» Тамбовская область
22. «Тюмень» г. Тюмень
23. «Спартак-Нальчик» г. Нальчик
24. «Мордовия» г. Саранск
25. «Армавир» г. Армавир.