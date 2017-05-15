Ломбертс пообещал выйти на Дворцовую площадь в образе Петра I

Футболист «Зенита» Николас Ломбертс присоединился к проекту «Давай-давай!»: если болельщики соберут 935 тыс. рублей для пятилетнего Максима Кутьина, защитник сине-бело-голубых выйдет на Дворцовую площадь в образе Петра I.
«У пятилетнего Максима Кутьина буллезный эпидермолиз — диагноз, также известный как «синдром бабочки». Кожа Максима настолько ранима, что от малейшего прикосновения на ней появляются повреждения и раны. Ежедневно мальчик нуждается в специальных средствах ухода — бинтах и мазях для перевязок. Недавно состояние ребенка ухудшилось, ему потребовалась срочная госпитализация.
Для лечения в петербургской Детской городской больнице № 1 Максиму необходимы дорогостоящие препараты, которые не входят в перечень лекарств, предоставляемых государством бесплатно. Все, что нужно сделать сейчас, — отправить пожертвование в «Русфонд» для Максима Кутьина. Как только все вместе мы соберём нужную сумму, легендарный защитник исполнит своё обещание!" — информирует сайт «Зенита».