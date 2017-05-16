Гвардиола: в «Барселоне» или «Баварии» мне бы уже давно указали на дверь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что рад возможности продолжать работу в клубе, несмотря на то что в первый сезон не смог принести «горожанам» ни одного трофея.
«Я испытывал давление в „Барселоне“, когда мне нечем было ещё себя оправдать. В том клубе, если ты не выигрываешь в течение полугода, — уходишь. В таких командах, как „Барса“ или „Бавария“, нужно побеждать сразу и много.
В ином случае тебе не дают второго шанса. В «Манчестер Сити» мне дали второй шанс, и мы попытаемся его использовать. В большом клубе была бы другая ситуация — я был бы уволен, мне бы указали на дверь. Это точно.
Но я остаюсь в «Манчестер Сити» не потому, что я Пеп, и не из-за тех трофеев, которые выигрывал раньше, а потому что знаю, в чём наши проблемы. И я не буду в течение всего лета переживать, что же случится, если я не выиграю в следующем сезоне ни одного титула", — приводит слова Гвардиолы Goal.