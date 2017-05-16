Жигулёв: буду стремиться к тому, чтобы стать краснодарским Джеррардом

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв рассказал, на каких футболистов он старается равняться.
«Андрес Иньеста уже очень давно является моим любимым футболистом. В возрасте 13 лет старался ему подражать, повторять его финты в матчах. До сих пор слежу за его играми. Ещё нравится Стивен Джеррард.
Готов ли я стать краснодарским Джеррардом? Готов! По крайней мере, буду к этому стремиться", — сказал Жигулёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Алине Матинян.
Полностью интервью с Ильёй Жигулёвым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.