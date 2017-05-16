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Болдт: по окончании посмотрим, останется ли Хавьер Эрнандес в «Байере»

16 мая 2017, вторник. 09:37. Футбол

В леверкузенском «Байере» не исключают расставания с нападающим Хавьером Эрнандесом по окончании текущего сезона. Об этом сказал спортивный директор клуба Йонас Болдт.

«Эрнандес – ключевой игрок для нашей команды. Мы бы с удовольствием видели его в «Байере» в следующем сезоне. Однако понимаем, что есть футболисты, для которых важно выступление на международной арене. На Эрнандеса всегда есть спрос. По окончании сезона мы обсудим с ним вопрос его будущего. Посмотрим, останется ли Эрнандес в «Байере», — цитирует Болдта Marca.

За тур до окончания чемпионата Германии «Байер» с 38 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Байер Хавьер Эрнандес
Новости. Футбол
16 мая 2017, вторник
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