Венейблс: Гривз на поле делал то же, что и Месси

Бывший главный тренер «Барселоны», «Лидса» и национальной команды Англии Терри Венейблс поделился воспоминаниями об экс-нападающем лондонского «Челси», «Тоттенхэм Хотспур» и английской сборной Джимми Гривзе. Венейблс провёл параллель между Гривзом, форвардом «Барселоны» Лионелем Месси и нападающим мадридского «Реала» Криштиану Роналду.
«Есть такие игроки, как Роналду. Они отличаются физической мощью и притягивают к себе внимание в положительном смысле этого слова. Но меня удручает то, что не сохранились архивы с игрой Гривза. Ведь он забивал 4-5 голов за матч и делал это регулярно. Можно сказать, что Гривз на поле делал то же, что и Месси. И ему не надо было много тренироваться. Нужно видеть его в деле, чтобы понять, насколько талантлив он был», — цитирует Венейблса AS.
Гривз играл с 1959 по 1979 год. Он также защищал цвета таких клубов, как «Милан» и «Вест Хэм Юнайтед». В 1966 году Гривз стал чемпионом мира в составе английской сборной.