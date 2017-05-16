Фабрегас: «Реалу» будет нелегко стать чемпионом Испании

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас поделился мнением о борьбе за титул чемпиона Испании между мадридским «Реалом» и «Барселоной». Фабрегас считает, что подопечным Зинедина Зидана будет очень нелегко выиграть Примеру.
«В данный момент думаю, что «Барселона» выиграет свою игру. А «Реалу» будет нелегко стать чемпионом Испании, так как он должен завоевать 4 очка на сложных стадионах. «Барселона» почти имеет в кармане эти 3 очка, а «Реалу» придётся постараться», — приводит слова Фабрегаса Marca.
За тур до окончания национального первенства «Барселона» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу. У «Реала» столько же очков и 2-е место, однако «сливочные» имеют игру в запасе. Каталонцам осталось сыграть на своём поле с «Эйбаром», тогда как «Реал» должен будет на выезде встретиться с «Сельтой» и «Малагой».