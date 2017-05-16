Прокуратура установила, что взрывы у автобуса «Боруссии» Д не были терактом

Федеральные прокуроры Германии вынесли окончательное решение по взрывам у автобуса дортмундской «Боруссии».
Как пишет ESPN FC, вариант с террористической атакой отвергнут. Прокуроры установили, что подозреваемый во взрывах 28-летний россиянин Сергей В., имеющий немецкое гражданство, действовал в личных финансовых интересах.
Взрывы около автобуса «Боруссии» прогремели в Дортмунде 11 апреля, перед первым матчем немецкой команды с «Монако» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:3). В результате пострадал защитник «Боруссии» Марк Бартра, который получил ранения и был прооперирован. Сама игра была перенесена на следующий день.