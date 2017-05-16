Де Брёйне установил новый рекорд «Ман Сити» по голевым передачам в сезоне АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне стал автором голевой передачи в матче 34-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион», который идёт в эти минуты. Это уже 16-й результативный пас бельгийского хавбека в текущем сезоне чемпионата Англии, и он побил клубный рекорд Давида Сильвы, установленный в сезоне-2011/12 (15 передач).
Де Брёйне на текущий момент лидирует в списке лучших ассистентов лиги. Его ближайшие преследователи Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур») и Гилфи Тор Сигурдссон («Суонси Сити») сделали на три результативные передачи меньше.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».