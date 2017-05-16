Рашфорд: Моуринью заставил нас работать, чтобы завоевать его доверие и уважение

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд рассказал о работе под руководством главного тренера команды Жозе Моуринью.
«Всегда испытываю положительные эмоции, когда тренер ставит меня в стартовый состав. Это случается не так, будто он пришёл и сказал: «Ты делаешь это, а ты — то». Моуринью заставил нас работать, чтобы завоевать его доверие и уважение. Иногда бывают сложные моменты, иногда всё проще, но все игроки бьются ради Моуринью. Это важно для всех нас», — цитирует Рашфорда интернет-портал Goal.
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