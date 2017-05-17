Гвардиола: будем надеяться, что в следующем сезоне для «МС» всё сложится лучше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Вест Бромвич Альбион» в перенесённом матче 34-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
«Мы сыграли хорошо против физически сильной команды. У них была всего пара угловых и опасных штрафных. Мы создали много моментов, пропустили один и заслужили все забитые голы. Мы держали ход игры под контролем. Каждый раз при потере мяча быстро вступали в отбор, чтобы завладеть им и начать новую атаку.
Мы провели не лучший сезон в чемпионате Англии. Да, мы успешно завершили три последние игры, но мы не смогли бороться за чемпионство до последнего, потому что растеряли много очков. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы станем сильнее и всё сложится лучше», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».
«Манчестер Сити» набрал 75 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. В последнем туре «горожанам» достаточно набрать 1 очко в выездной игре с «Уотфордом», чтобы обеспечить себе место в Лиге чемпионов.