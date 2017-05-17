Лам признал, что нервничает перед последним матчем в карьере

Капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам признался, что немного нервничает перед последним матчем в карьере. В последний раз Лам выйдет на поле в качестве профессионального игрока 20 мая, в домашнем матче 34-го тура чемпионата Германии с «Фрайбургом».
«Я очень рад субботнему матчу. Но одновременно очень напряжён. Это будет чудесным, однако очень сложным вечером. Прослежусь ли я? Не знаю, что произойдёт, но будет интересно», — приводит слова Лама интернет-портал Goal.
Ранее бывший главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес выразил надежду, что Лама признают лучшим футболистом года в Германии. Игрок ещё никогда не удостаивался такого титула.