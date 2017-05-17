Бериццо не ответил, премирует ли «Барселона» «Сельту» за победу над «Реалом»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо не захотел отвечать на вопрос о том, обещала ли «Барселона» игрокам его команды премии в случае победы над «Реалом» в отложенном матче 21-го тура чемпионата Испании. С грозным соперником «Сельта» сыграет сегодня, 17 мая, на своём поле.
«Запрещено делать комментарии на эту тему. Речь идёт не только о премиях, но вообще о подобного рода ситуациях. Я выберу 11 лучших футболистов для борьбы с «Реалом». Матч важен не только для «Реала», но и для нас», — цитирует Бериццо Marca.
За тур до окончания национального первенства «Барселона» с 87 очками возглавляет турнирную таблицу. У «Реала» столько же очков и 2-е место, однако «сливочные» имеют игру в запасе. Каталонцам осталось сыграть на своём поле с «Эйбаром» (21 мая), тогда как «Реал» должен будет на выезде встретиться с «Сельтой» (17 мая) и «Малагой» (21 мая).