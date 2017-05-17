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Маттеус считает, что Нойер был бы достойным капитаном «Баварии» после Лама

17 мая 2017, среда. 11:53. Футбол

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус не сомневается, кто должен быть капитаном команды после того, как защитник Филипп Лам повесит бутсы на гвоздь. Маттеус назвал голкипера сборной Германии Мануэля Нойера.

«Нойер – достойный преемник Лама. Он обладает харизмой и всегда имеет собственное мнение», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

Сам Нойер отмечал, что готов носить капитанскую повязку в немецком гранде, если его попросят об этом.

Лам по окончании текущего сезона завершит свою карьеру.

Лам признал, что нервничает перед последним матчем в карьере
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Лотар Маттеус Мануэль Нойер Филипп Лам
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