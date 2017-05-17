Испанская федерация отменила дисквалификацию защитника «Реала» Начо

Защитник «Реала» Начо сможет помочь своей команде в перенесённом матче 21-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Встреча состоится 17 мая. Накануне сообщалось, что дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании оставил в силе дисквалификацию игрока.
27-летний футболист был дисквалифицирован на один матч Примеры после того, как получил пятую жёлтую карточку в сезоне в поединке 37-го тура с «Севильей» (4:1).
Руководство «Реала» обжаловало данное решение в комитете по конкуренции. В итоге за несколько часов до матча дисквалификация была отменена. Об этом сообщает Marca.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Реал». Начало – в 22:00 мск.