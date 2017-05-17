«Ювентус» — «Лацио»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

17 мая на стадионе «Олимпико» состоится финал Кубка Италии между «Ювентусом» и «Лацио». Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Ювентус» и «Лацио» встречались друг с другом 149 раз. 80 раз победу праздновали футболисты «старой синьоры», 36 матчей завершились вничью, и 33 раза сильнее оказывались игроки римского «Лацио». Последняя встреча между «Ювентусом» и «Лацио» состоялась в январе 2017 года и завершилась домашней победой «Ювентуса» со счётом (2:0).