Филиппо Индзаги: я слушаю брата, потому что как тренер он лучше меня

Бывший игрок и тренер «Милана» Филиппо Индзаги, ныне возглавляющий «Венецию», высоко оценил тренерский талант своего брата Симоне, который работает в «Лацио».
«Мы разговариваем непрерывно, несколько раз в день. И почти всегда темой разговора становится футбол. Я слушаю его, потому что он лучше меня. Да, Симоне начал раньше меня: он тренировал в академии „Лацио“, а я всё ещё играл. Я пошёл по этому пути именно потому, что увидел его энтузиазм.
Он и раньше хорошо показал себя, но в этом году Симоне доказывает, что он действительно особенный специалист. Я не удивлён его результатами, потому что знал, насколько он хорош в тактике. Симоне по силам победить «Ювентус» в финале Кубка Италии", — цитирует Филиппо Индзаги Corriere della Sera.