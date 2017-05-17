Лам: после завершения карьеры уж точно не буду скучать по путешествиям

Защитник «Баварии» Филипп Лам, который проведёт 20 мая свой последний матч в карьере, предположил, чего ему больше всего будет не хватать в дальнейшей жизни.
«Однажды я оглянусь назад и будет несколько вещей, по которым я буду скучать. Но уж точно не по путешествиям. Я предпочитаю быть дома и проводить время со своей семьёй. Больше я буду скучать по товарищам по команде, с которыми делил раздевалку. По сплочённости и всем людям, которые работают в клубе. Я пришёл в «Баварию» в 1995 году и до сих пор счастлив там. Вот по этому я определённо буду скучать», — приводит слова Лама 101 Great Goals.
Лам признал, что нервничает перед последним матчем в карьере