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Лам: после завершения карьеры уж точно не буду скучать по путешествиям

17 мая 2017, среда. 20:58. Футбол

Защитник «Баварии» Филипп Лам, который проведёт 20 мая свой последний матч в карьере, предположил, чего ему больше всего будет не хватать в дальнейшей жизни.

«Однажды я оглянусь назад и будет несколько вещей, по которым я буду скучать. Но уж точно не по путешествиям. Я предпочитаю быть дома и проводить время со своей семьёй. Больше я буду скучать по товарищам по команде, с которыми делил раздевалку. По сплочённости и всем людям, которые работают в клубе. Я пришёл в «Баварию» в 1995 году и до сих пор счастлив там. Вот по этому я определённо буду скучать», — приводит слова Лама 101 Great Goals.

Лам признал, что нервничает перед последним матчем в карьере
Источник: 101 Great Goals Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Филипп Лам
Новости. Футбол
17 мая 2017, среда
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