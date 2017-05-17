Владимир Золотухин: «Спартак» 16 лет занимал не то место, и вот мы чемпионы

Президент спортивного клуба «Лукойл» Владимир Золотухин поздравил «Спартак» с победой в чемпионате России.
«Добрый день, дорогие друзья. Мы — чемпионы. 16 лет мы ждали этого момента, 16 лет мы занимали не то место, которое должны были занимать. И вот сегодня мы чемпионы. Я хочу от имени компании поздравить всех с этим замечательным праздником. Мы просто молодцы. Я желаю „Спартаку“ в будущем побед не только в ЧР, но и в Лиге чемпионов. Ура!» — сказал Золотухин.
«Спартак» стал чемпионом России в 10-й раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001 годах.