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Жардим повторил достижение экс-главного тренера ЦСКА Жорже

18 мая 2017, четверг. 00:12. Футбол

«Монако» выиграл у «Сент-Этьена» в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1 и досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Франции. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:0.

Наставник «Монако» Леонарду Жардим стал вторым португальским тренером, выигравшим титул Лиги 1. Ранее это удалось Артуру Жорже, который выиграл чемпионство с «ПСЖ» в сезоне-1993/94. С 2003 по 2004 год Жорже тренировал ЦСКА.

«Монако» выиграл Лигу 1 в восьмой раз, догнав «Нант». Больше побед в Лиге 1 только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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