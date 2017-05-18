Жардим повторил достижение экс-главного тренера ЦСКА Жорже

«Монако» выиграл у «Сент-Этьена» в перенесенном матче 31-го тура французской Лиги 1 и досрочно гарантировал себе победу в чемпионате Франции. Встреча проходила в Монако на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:0.
Наставник «Монако» Леонарду Жардим стал вторым португальским тренером, выигравшим титул Лиги 1. Ранее это удалось Артуру Жорже, который выиграл чемпионство с «ПСЖ» в сезоне-1993/94. С 2003 по 2004 год Жорже тренировал ЦСКА.
«Монако» выиграл Лигу 1 в восьмой раз, догнав «Нант». Больше побед в Лиге 1 только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).