Шалимов: «Краснодар» создавал моменты во 2-м тайме, но не смог забить «Зениту»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 29-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:1).
«Я думаю, что „Зенит“, ведя в счёте, играл не так агрессивно, как в первом тайме. Плюс мы прибавили, стали играть быстрее, были моменты, но, к сожалению, не забили. Не стал бы сравнивать эту игру с поединком против „Оренбурга“, в котором мы тоже не забили. Это разные команды. Что касается травмы голкипера „Зенита“, то мы в любом случае стараемся как можно чаще бить по воротам. Для нас всё равно, кто защищает ворота соперника. За параллельной игрой с участием „Ростова“ не следили. Результат узнали только после матча», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».