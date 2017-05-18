Васильев: «Монако» сделает всё, чтобы удержать игроков чемпионского состава

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился эмоциями от завоевания командой титула чемпиона Франции. Монегаски оформили чемпионство после победы над «Сент-Этьеном» со счётом 2:0 в перенесённом матче 31-го тура французской Лиги 1.
«Этого чемпионства мы ждали 17 лет. Гордимся этим успехом. Хорошая работа всегда приносит свои плоды.
Четыре года назад «Монако» играл во втором дивизионе. Сложно вообразить, что за такое короткое время команда может стать чемпионом Франции. Будем делать всё, чтобы удержать игроков чемпионского состава», – приводит слова Васильева L`Equipe.
«Монако» стал чемпионом Франции