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Васильев: «Монако» сделает всё, чтобы удержать игроков чемпионского состава

18 мая 2017, четверг. 05:39. Футбол

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился эмоциями от завоевания командой титула чемпиона Франции. Монегаски оформили чемпионство после победы над «Сент-Этьеном» со счётом 2:0 в перенесённом матче 31-го тура французской Лиги 1.

«Этого чемпионства мы ждали 17 лет. Гордимся этим успехом. Хорошая работа всегда приносит свои плоды.

Четыре года назад «Монако» играл во втором дивизионе. Сложно вообразить, что за такое короткое время команда может стать чемпионом Франции. Будем делать всё, чтобы удержать игроков чемпионского состава», – приводит слова Васильева L`Equipe.

«Монако» стал чемпионом Франции
Источник: L'Équipe Сообщить об ошибке
Теги
ФК Монако ФК Сент-Этьен Вадим Васильев
Новости. Футбол
18 мая 2017, четверг
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