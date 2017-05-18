Мбаппе: «Монако» будет праздновать, а когда эйфория отступит, вернётся к работе

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе прокомментировал завоевание командой чемпионского титула. Монегаски оформили чемпионство после победы над «Сент-Этьеном» со счётом 2:0 в перенесённом матче 31-го тура французской Лиги 1.
«Я очень рад. Мы хотели стать чемпионами с самого начала и смогли это сделать. Теперь мы будем праздновать, а когда эйфория отступит, вернёмся к работе, ведь в футболе по-другому нельзя. Нам нужно будет восстановить силы, чтобы показать не меньшую эффективность в следующем сезоне.
Обещаю, что в следующем сезоне сыграю ещё лучше. Нужно всегда ставить перед собой самые высокие цели, иначе прогресса не добиться», — приводит слова Мбаппе L`Equipe.
В текущем сезоне 18-летний Мбаппе провёл 28 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач.