Рэпер 50 Cent выступит на концерте в честь чемпионства «Монако»

Американский рэпер 50 Cent примет участие в праздновании чемпионства «Монако», сообщает пресс-служба клуба. Праздник состоится в воскресенье, 21 мая, на Дворцовой площади Монте-Карло.
Билеты на мероприятие каждый владелец абонемента и житель Монако может бесплатно получить в кассах стадиона «Луи II».
Монегаски оформили чемпионство после победы над «Сент-Этьеном» со счётом 2:0 в перенесённом матче 31-го тура французской Лиги 1. «Монако» выиграл Лигу 1 в восьмой раз, догнав «Нант». Больше побед в Лиге 1 только у «Марселя» (9) и «Сент-Этьена» (10).