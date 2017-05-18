Гризманн: мне очень нравится в «Атлетико», и я не строю планов на будущее

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметил, что не забивает себе голову мыслями о будущем. Французский футболист также подчеркнул, что в испанском клубе его всё устраивает.
«Мне очень нравится в «Атлетико», и я не строю планов на будущее. Руководство клуба должно говорить относительно моего будущего с моим агентом. А я хочу наслаждаться моментом. Мне очень нравится работать с нашим тренером Диего Симеоне и моими партнёрами по команде. Продолжаю играть в «Атлетико», так как чувствую себя счастливым человеком», — цитирует Гризманна Cadena Ser.
Ранее сообщалось, что Гризманн может перейти в «Манчестер Юнайтед» и уже согласовал условия контракта с манкунианцами.